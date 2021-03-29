بايرن ميوينخ يحسم مستقبل كوستا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني يرفض شراء بطاقة الدولي البرازيلي دوغلاس ​كوستا​ نهائيًا، وذلك بعدما فشل في إثبات نفسه.



كوستا عاد الى الاليانز ارينا في الصيف الماضي مُعارًا من يوفنتوس، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول مع المدرب هاينز فليك.

روميو اغريستي، الصحفي الإيطالي المُهتم بسوق الانتقالات، أكد أن النادي البافاري لا ينوي شراء اللاعب البرازيلي، ليعود ادراجه الى يوفنتوس.

صاحب الـ30 عامًا لا يحظى بالاهتمام أيضًا في يوفنتوس، في ظل الاصابات العديدة التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة كثيرًا خلال المواسم الماضية.

كوستا تعرض لإصابة في شباط الماضي أبعدته عن المشاركة مع البايرن، ولكن قبل ذلك كان يكافح من أجل إثبات نفسه.