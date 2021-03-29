ديفو يوضح تصريحه حول كاين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

أوضح لاعب رينجرز جيرمين ديفو التعليقات التي اقترح فيها على النجم الإنكليزي هاري ​كاين​ مغادرة ​توتنهام​ للفوز بالألقاب.



وقال ديفو: "أردت فقط أن أضع الأمور في نصابها بسرعة. لقد رأيت عنوانًا رئيسيًا هذا الصباح يقول إنني قلت يجب على هاري كاين مغادرة توتنهام. ليس هذا ما قصدته، لكوني من مشجعي توتنهام، أحب النادي والجميع يعرف علاقتي بالنادي والجماهير".

وأضاف: "ما قصدته هو أن هاري قد يرغب في إنهاء الموسم كأفضل هداف في تاريخ النادي، والذي سيكون إنجازًا لا يصدق، بالإضافة إلى الفوز ببعض الألقاب. أو، قد يرغب في المغادرة والذهاب والفوز بالكثير من الجوائز في مكان آخر. في النهاية يعود الأمر إلى هاري. أريد فقط أن أضع الأمور في نصابها، لا أريد أن يبدو أنني قلت أن هاري كاين يجب أن يترك توتنهام".