ثلاثة مدربيّن مرشّحين لقيادة نابولي الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

أفادت صحيفة ريبوبليكا الايطالية أن ثلاثة مدربّين مرشّح أحدهم أن يكون المدير الفني القادم لنادي نابولي في الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين المدرب ​جينارو غاتوزو​ والرئيس أوريليو دي لورنتيس ليست على ما يرام، وحتّى لو تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا، لا يبدو ان غاتوزو يرغب بالاستمرار، خصوصا وأنه مطلوب من عدّة اندية، لا سيما من وولفرهامبتون في الدوري الانكليزي الممتاز.

وأكّدت الصحيفة أن ​ماوريسيو ساري​ مدرب الفريق السابق، و​سيموني انزاغي​ مدرب لاتسيو الحالي، ​وباولو فونسيكا​ مدرب روما الحالي، هم المرشّحين لتدريب البارتينوبي.