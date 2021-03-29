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ثلاثة مدربيّن مرشّحين لقيادة نابولي الموسم المقبل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاثة مدربيّن مرشّحين لقيادة نابولي الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

أفادت صحيفة ريبوبليكا الايطالية أن ثلاثة مدربّين مرشّح أحدهم أن يكون المدير الفني القادم لنادي نابولي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين المدرب ​جينارو غاتوزو​ والرئيس أوريليو دي لورنتيس ليست على ما يرام، وحتّى لو تأهل نابولي إلى ، لا يبدو ان غاتوزو يرغب بالاستمرار، خصوصا وأنه مطلوب من عدّة اندية، لا سيما من وولفرهامبتون في الدوري الانكليزي الممتاز.

وأكّدت الصحيفة أن ​ماوريسيو ساري​ مدرب الفريق السابق، و​سيموني انزاغي​ مدرب لاتسيو الحالي، ​وباولو فونسيكا​ مدرب روما الحالي، هم المرشّحين لتدريب البارتينوبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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