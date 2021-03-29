برشلونة يتخلى عن كلويفرت نهاية الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

كشفت صحيفة سبورت SPORT الاسبانية، ادارة فريق برشلونة الاسباني قد قررت الاستغناء في نهاية الموسم عن النجم الهولندي السابق في صفوف البلوغرانا، ​باتريك كلويفرت​ الذي يشغل منصبه كرئيس لمدارس البارشا في اللاماسيا ولكنه سيغادر في نهاية الموسم.



وكان قد قرر مجلس الادارة الاستغناء عن مدير الرياضة الاحترافية، البرت سولير، ورئيس الخدمات القانونية رومان غوميز بونتي وذلك في بيان رسمي مقتضب نشرته صفحة الفريق الكتالوني الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعينت البدلاء المؤقتين مكانهما خلال فعاليات هذا الموسم.