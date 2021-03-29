وكيل وزارة الشباب المساعد يناقش سبل تأسيس إتحاد لإلعاب القوى البدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الرياضة، خالد خليفي، اليوم مع البطل اليمني والعربي في العاب القوى البدنية، أدهم بدر مسعود، سبل تأسيس إتحاد للعبة في اليمن والعمل على نشرها في عموم محافظات الجمهورية .



وفي اللقاء، أشاد الوكيل المساعد بالإنجاز الذي حققه البطل مسعود في البطولة العربية الثانية للقوة البدنية التي اقيمت منافساتها مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة، وحصل فيها على ست ميداليات بينها 4 ذهبية وذضية وبرونزية .. مؤكداً إهتمام الوزارة بالرياضيين والابطال الذين يمثلون البلد خارجيًا في أطار المهام المنوطة بها والمتمثلة في اعداد الابطال وتأهيلهم ورعايتهم وابراز قدارتهم وامكانياتهم المختلفة .

من جانبه، ثمن البطل أدهم بدر اهتمام الوزارة ودعمها الدائم للأبطال والرياضيين، وتهيأت الظروف أمامهم للمنافسة بقوة في المشاركات الخارجية .. مضيفاً أنه وبتعاون الجميع سيعمل على تأسيس اتحاد للعبة القوة البدنية في اليمن باعتبارها من الالعاب التي يمكن للشباب اليمني تحقيق الانجازات فيها .

حضر اللقاء مدير عام النشاط بوزارة الشباب والرياضة رائد نعمان ومدير عام الاتحادات والأندية فرحان المنتصر ومدير الإدارة العامة للإعلام شكري حسين.