شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يلتقي الأمين العام للاتحاد الآسيوي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الاثنين، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون، في مقر الاتحاد بدبي، ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية لبعثة الاتحاد الآسيوي لدولة الإمارات.

وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك على صعيد المسابقات الكروية والاستحقاقات القادمة التي تستضيفها الدولة مثل مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور الاتحاد الآسيوي ومتابعته الحثيثة لكل الأمور المتعلقة باستضافة البطولات القارية، إضافة إلى دوره المهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مباريات كرة القدم.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وفاهد لازيم كارداني الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، ومحمد العبوة المسؤول عن بعثة الاتحاد الآسيوي.