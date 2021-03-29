شكرا لقرائتكم خبر عن فاست وأصباغ ناشيونال إلى نهائي كرة بطولة الشارقة العمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تواصلت بنجاح كبير منافسات بطولة الشارقة العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، وشهدت منافسات الأسبوع الثامن قمة الندية والإثارة، في مساعي الفرق لحسم ألقاب البطولة، وجرت المباريات في حضور سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وحشد من المسؤولين بالقطاع الرياضي في الدولة وإمارة الشارقة، ومسؤولي الفرق المشاركة بالبطولة التي يتنافس فيها أكثر من 1000 لاعب، يمثلون فرق مؤسسات إمارة الشارقة.

وتأهل فريقا فاست وأصباغ ناشيونال إلى نهائي بطولة كرة القدم، وجاء تأهل فاست بعد فوزه في نصف النهائي على فريق سكينوفا بصعوبة، في المباراة التي جمعتهما بالنتيجة 2-1، في مباراة قوية لم يكن «سكينوفا» فيها صيداً سهلاً، وفي اللقاء الثاني، بلغ فريق أصباغ ناشيونال النهائي بشق الأنفس، بعدما عانى أمام فريق أدنوك العنيد، قبل أن يحسم فوزه بنتيجة 3-1.

وعلى جانب آخر، شهدت منافسات بطولة كرة السلة منافسات قوية ومثيرة، وأسفرت عن فوز فريق أوراجون على فريق بيسداك 103-47، وفريق فاست لمقاولات البناء على فريق ميوز إيفينت راك كواترو 56-55، كما تغلب فريق معهد الشارقة للسياقة على فريق دي 74 بنتيجة 52-40، وفاز فريق إم بي بي إل استيج على فريق أدنوك 110-50، وفاز فريق إس بي إل على إيرسترايك 68-53، وتغلب فريق أبو شغارة على فريق بلوسومينج 20-0.

كما شهدت بطولة الكرة الطائرة إقامة مباراتين، وتمكن فريق بيجملرت- من الفوز على فريق بيئة 2-0، كما فاز فريق أونليفريش على فريق نهدة كلوب 2-1، كما شهدت منافسات الكريكيت قوة وإثارة، وأسفرت عن فوز فريق إميريتس ستيفيدورينج على أدنوك الشارقة، كما فاز فريق بيئة الشارقة على فريق هيئة آثار الشارقة، وفي الهوكي فاز فريق شارقة تايجرز انديا هوكي كلوب-بلو على فريق يو اي اي ماستر هوكي كلوب 4-1، وفريق خليفة هوكي كلوب فجيرة على فريق يونيتد إميريتس هوكي كلوب- وايت 4-1 من منافاسات البطولة العمالية، الحدث الأكبر من نوعه، الذي جذب 120 فريقاً إلى منافساته.

سالم القصير: صورة مشرقة تجسد مفهوم التنافس الشريف

وأشاد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، لدى متابعته المنافسات، بالأداء رفيع المستوى للاعبي الفرق المشاركة في البطولة، مؤكداً أن البطولة العمالية التي تشهد في نسختها الحالية مشاركة حوالي 1000 لاعب تمثل صورة مشرقة، تجسد المفهوم الحقيقي للتنافس الشريف، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات بيئة جاذبة ومثالية للتريض لكل المقيمين على أراضيها من أبناء الجاليات الشقيقة والصديقة من بلدان العالم كافة، من أجل بناء العلاقات، والحصول على الفوائد العديدة التي تمنحها الرياضة لممارسيها بدنياً وفنياً واجتماعياً.

وأضاف: «نثني على الروح الرياضية التي يتحلى بها جميع اللاعبين وكل الفرق خلال المنافسات، بما يجسد القيم السامية للرياضة في التحلي بالسلوك القويم في الرقي بالنفس والوجدان، ونحن فخورون بأن البطولة أصبحت نموذجاً يحتذى، وصورة مشرقة تجسد الدور الحيوي للرياضة في تعميق التواصل والعلاقات بين أفراد المجتمع».