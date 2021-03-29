إشهار أول فريق للرماية من فئة المكفوفين على مستوى الشرق الأوسط

أبوظبي: أيمن بشير

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن تأسيس أول فريق للرماية البارالمبية من فئة المكفوفين على مسـتوى منطقة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا مكون من 7 لاعبين ولاعبة واحدة، إضافة لإشهار أول فريق للقوس والرماية من أصحاب الهمم من فئة الإعاقة الحركية على مستوى إمارة أبوظبي مكوّن من 5 لاعبين ولاعبة واحدة، وذلك بالتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وقال عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة أن تلك الخطوة من "زايد العليا " تأتي في إطار مبادرات إبراز الرياضات البدنية والذهنية الفردية والتنافسية لأصحاب الهمم وتحقيق الإنجازات الدولية ضمن الخطط الاستراتيجية في المجال الرياضي للأندية الرياضية بالمؤسسة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المنتجع الدولي بحضور سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، وعدد من المسؤولين بالجانبين، أن التحضير لإدراج هذه الرياضة ضمن أنشطة المؤسسة جرى بالتنسيق والتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي من خلال إبرام شراكة استراتيجية لإضافة فرق وألعاب بارالمبية جديدة إلى الأندية التابعة للمؤسسة، وإضافة خبرات جديدة تعتبر رافداً مهماً في تنويع الأنشطة الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم ليتمكنوا من صقل مهاراتهم الرياضية وتعلم رياضات جديدة تساهم مستقبلاً في زيادة المشاركة في المسابقات الدولية التي يستطيع منتسبو المؤسسة من خلالها الصعود على منصات التتويج.

وشكر عبد الله الكمالي إدارة منتجع الفرسان الرياضي الدولي على تلك المبادرة لدعم أصحاب الهمم في ممارسة أنشطتهم الرياضية، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، ولإتاحة الفرصة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة هذه الفئة لإظهار قدراتهم والتعبير عن أنفسهم، منوهاً بأن المنتجع لديه أعلى معايير الأمن والسلامة والمواصفات القياسية لاستضافة أقوى الأنشطة والمسابقات الدولية لأصحاب الهمم.

وأكد على اهتمام مجلس إدارة المؤسسة برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بتقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وقال إن المؤسسة تقدّر الدور الذي تقوم به كافة الجهات لدعم ورعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ويسعدنا توثيق هذا التعاون في صورة مذكرة تفاهم رسمية.

وأعلن عبد الله إسماعيل الكمالي عن تبني المؤسسة للاعبة مهرة راشد المرزوقي كأصغر لاعبة من فئة المكفوفين ضمن فريق الرماية الجديد حيث لم يتجاوز عمرها السبع سنوات موضحاً أهمية رعاية صغار السن وتبني مواهبهم لصناعة أبطال للمستقبل، وسيتم العمل على تحضير العديد من البرامج لاكتشاف مواهب أصحاب الهمم من صغار السن لتشكل نواة الفرق المستقبلية لأندية أصحاب الهمم التابعة للمؤسسة للمحافظة على استدامة المنافسة والوصول إلى منصات التتويج في البطولات العالمية.

وضمن برنامج الإعلان عن تدشين الفرق الرياضية الجديدة جرت مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي قام بالتوقيع عليها عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم عن المؤسسة، وعن منتجع الفرسان الرياضي الدولي، سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة.

تنص المذكرة على تعاون المؤسسة والمنتجع في إطلاق أول فريق للـرماية من أصحاب الهمم من فئة المكـفوفين على مسـتوى الشرق الأوسـط، كما يتم إشهار أول فريق من أصحاب الهمم لمسابقات القوس والسهم في إمارة أبوظبي.، ويتعاون الجانبان في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتوفير مدرّبين مختصّين، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة والبيئة المناسبة لدعم اللاعبين من أصحاب الهمم بما يُناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم.

ومن جانبها ستقوم مؤسسة زايد العليا لصحاب الهمم بترشيح اللاعبين من أصحاب الهمم وتوفير الزيّ الموحّد للتدريب بشعار المنتجع للفرق المذكورة، كما ستوفّر المدرّبين في مجال القوس والسهم مع الأدوات اللازمة للتدريب في المرحلة الأولى، إضافة إلى الإعلان والترويج للعروض والخصومات الخاصة بالمنتجع وفعالياته وأنشطته في مواقع المؤسسة.

وأكد سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، أن مجموعة الفرسان القابضة وكافة الشركات التابعة لها تؤمن بضرورة المشاركة المجتمعية وأن يكون لها دور وحضور فعال ومؤثر في الأنشطة المجتمعية وبصفة خاصة رعاية أصحاب الهمم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ووجه دعوة إلى كافة المؤسسات لتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية، كما وجه الشكر لمجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على إتاحة الفرصة للمشاركة في رعاية أصحاب الهمم.