شكرا لقرائتكم خبر عن بشارات بطل دولية القفز على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج الفارس الأردني إبراهيم بشارات على صهوة جواده «شاكتينو» بلقب بطولة القفز التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في نادي تراث الإمارات بمنطقة الختم، واشتملت على ست منافسات أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

وجاءت البطولة في ختام البطولات الدولية التي شهدتها أندية ومراكز الفروسية بالإمارات خلال الموسم الحالي، وتألفت من ثماني بطولات جميعها من فئة النجمتين عدا بطولة كأس رئيس الدولة من فئة الثلاث نجوم، وجرت جميعها تحت إجراءات احترازية مشددة للحد من جائحة كورونا.

شهد جانباً من منافسات البطولة وتابع أداء الفرسان فيها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، الرئيس الفخري للبطولة، وترأس لجنة التحكيم الإماراتي الدولي يوسف المحمودي، ووضع تصاميم مسارات المنافسات المصمم الدولي الاوكراني مارك دبيير، وأشرف الدولي علي مهاجر على ميادين البطولة، بمساعدة فنيين دوليين من ذوي الاختصاص.

منافسة الجائزة الكبرى من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وقبل التنافس على لقبها وجائزتها المالية التي بلغ مجموعها (131,600) درهم، 33 فارساً وفارسة، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز التي أكملها 3 فرسان دون خطأ، أولهم الفارس الأولمبي الأردني إبراهيم هاني بشارات وأكمل التمايز بصحبة الجواد «شاكتينو» في زمن سريع بلغ (38.39) ثانية منحه لقب الصدارة، والنصيب الأوفر من الجائزة المالية الكبرى في البطولة.

وتنافس 50 فارساً على صدارة منافسة الجائزة الكبرى المصغرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، ونجح 11 فارساً في الانتقال إلى جولة المتايز والتي أكملها 6 فرسان دون خطأ، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس المصري محمد أسامة البرعي بالفرس «هنا جولد» وأنهى التمايز في زمن بلغ (41.53) ثانية.

وأضاف الفارس حمد علي الكربي فوزاً جديداً بعد إحرازه المركز الأول بالجواد «كارلوس اف» في المنافسة الدولية من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، والمؤهلة لمنافسة الجائزة الكبرى ليصبح الكربي أول المتأهلين إليها، من بين 50 فارساً نجح منهم 12 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ.

وتألق الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا»، وأحرز جائزة المركز الأول في المنافسة الدولية بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز (130) سم، والتي شارك فيها 39 فارساً ونجح منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ 15 فارساً.

أول المنافسات الدولية جاءت بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (120) سم، وشارك فيها 25 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 5 فرسان، وأفضل زمن بلغ (53.91) ثانية وأنهى به الفارس محمد حمد الكربي الجولة بالجواد «ديمفيس».

وأحرز الفارس الإيراني فرهانغ صادقي بالجواد «دبليو بيكوليني» جائزة المركز الأول في منافسة دولية بمواصفات المرحلتين على حواجز (120) سم، وشارك فيها 30 فارساً نجح نصفهم في إكمال المرحلتين دون خطأ.

أولى المنافسات المحلية من جولة واحدة، على حواجز (115 120) سم، لمشاركة فرسان الفئات، المستوى الثاني والخيول عمر (5 - 6) سنوات، من المستوى الثاني شارك 30 فارساً وفارسة، ونالت الصدارة الفارسة ليلاك كوجاك بالجواد «كيليكس بلو» من نادي الشارقة للفروسية، وفي المنافسة الثانية من مرحلتين توّجت الفارسة زينب علي الصفار بالجواد «كيه أبراكس» من نادي مندرة للفروسية بجائزة المركز الأول عن فئة فرسان المستوى الثاني.

وبخيول القفز الصغيرة عمر (5 - 6) سنوات، شارك 6 فرسان، ونصفهم أكمل الجولة دون خطأ، وأحرز المركز الأول الفارس محمد فادي الزبيبي والفرس «كاتو اس دبليو» من نادي مندرة للفروسية، وإلى الجواد «كووبر» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي من نادي الشارقة للفروسية، ذهبت جائزة المركز الأول لمنافسة المرحلتين لخيول القفز الصغيرة.