شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم معسكره المفتوح استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب معسكره المفتوح اليوم، ضمن الأجندة الدولية لشهر مارس على الملاعب الفرعية لاستاد القاهره ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو القادم.

وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن طبيعة المرحلة المقبلة، التي ستبدأ في نهاية مايو المقبل، ستشهد عددا من المباريات الودية مع مدارس كروية سيتم تحديد أطرافها بمجرد اعلان قرعة الدوره الاولمبية والمحدد لها 21 ابريل المقبل . وأصاف غريب، أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين سواء الذين تواجدوا في المعسكر الحالي، أو ممن لم يشملهم الاختيار في هذا المعسكر وكذلك العناصر الموجودة مع المنتخب الأول للانضمام للقائمة النهائية التي سيتم اختيارها يوم 30 يونيو القادم.

وتحدث شوقي غريب، خلال تصريحات تليفزيونية، عن عدم ضم محمد فتح الله، مدافع غزل المحلة، لمعسكر المنتخب الأوليمبي، قائلا: "اللاعب سنه أكبر من أعمار لاعبي المنتخب الأوليمبي وضمه سيكون على حساب أحد الثلاثة الكبار المقرر ضمهم".

أوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن 30 يونيو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين تحسبًا لخروج أي لاعب من قائمة الـ18 .