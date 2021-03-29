شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وتريزيجيه وشريف يقودون هجوم المنتخب أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، في السادسة مساء اليوم الإثنين، مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 أمام جزر القاهرة على ستاد القاهرة الدولى.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطنى اليوم المباراة وعينه على الفوز وانتزاع النقاط الثلاث رغم ضمان التأهل، حيث تحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى في نيروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة الفوز وتصدر المجموعة بهدف التأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل ويستحق التأهل عن جدارة.