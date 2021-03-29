شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب هشام نصر، رئيس اتحاد اليد السابق الذى تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولى بداعى اختراق الفقاعة الطبية، بفيروس كورونا.

وكشف علاء السيد، المشرف على المنتخبات الوطنية باتحاد اليد الذى أعلن استقالته مؤخرا في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن تدهور الحالة الصحية لهشام نصر فى ظل قوة أعراض الفيروس التى ظهرت عليه.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قد اعتمدت قرار الإتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير أعمال إتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين ، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من : عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .

و شهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق و هم كلا من ، محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد قرر إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لمدة عام بداعى إختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.

وكان هشام نصر، قد أرسل خطابا للرد على حيثيات القرار الذى صدر ضده مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى قبل التظلم على القرار من أجل توضيح بعض الأمور.

وتضمن الخطاب توضيح نصر أسباب تعامله مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية نظرا لأنه رئيس اللجنة المحلية للإتحاد المصرى للعبة و قد حصل على تأكيد بأنهم قد أجروا اختبار كورونا ونتيجتهم سلبية .