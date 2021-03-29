شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: لا أحد يتدخل فى اختياراتى.. وإكرامى والشناوى مصدر أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى بيراميدز، على التصريحات التى أدلى بها المهدى سليمان حارس الفريق، وأشار خلالها إلى أن هناك قرارا إداريا بعدم مشاركته والاعتماد على شريف إكرامى، قائلا، إنه سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذى يقدمه حراس مرمى الفريق فى المباريات والتدريبات، وسعيد بوجود الثنائى شريف إكرامى وأحمد الشناوى فى هذا المركز، حيث يعدان من أفضل الحراس فى مصر هذا الموسم، بجانب العناصر الشابة الرائعة التى تتدرب مع الفريق الأول.

وأضاف المدير الفنى لبيراميدز، فى تصريحات صحفية، أنه منذ تعاقده مع النادى فى بداية الموسم، وبعد دراسة جميع المراكز كان يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ولكنه بعد وصوله وبدء تدريب العناصر المنضمة حديثاً فوجئ بالمستوى الراقى الذى يقدمه الحارس شريف إكرامي، صاحب الخبرات الكبيرة، كما أن عودة أحمد الشناوى للتدريبات واستعادة مستواه زاده اطمئنانا على مركز حراسة المرمى بالفريق.

وشدد المدير الفنى لبيراميدز على أن شريف إكرامى حارس رائع للغاية ويؤدى بصورة رائعة منذ بداية الموسم، وبعيداً عن مستواه الفنى داخل الملعب، فهو قائد بمعنى الكلمة فى الخط الخلفى للفريق ودائم التوجيه والحديث مع زملائه ويتمتع باحترام الجميع، ولا غنى عنه داخل الفريق، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد الشناوى الذى أبعدته الإصابات وفيروس كورونا عن الفريق لبعض الوقت ولكنه عاد لمستواه مؤخرا ما جعله يشعر بالاطمئنان الشديد على حراسة مرمى الفريق.

وأكد المدير الفنى الأرجنتينى أنه صاحب القرار الأول والأخير فى اختيار من يشارك فى المباريات بصفته المدير الفنى ولا يقبل تدخلا من أحد فى اختياراته على الإطلاق، موضحاً أنه فى بداية الموسم كان واضحاً مع جميع حراس المرمى وأكد أنه سيستعين بالحارس الأجهز فنيا وبدنيا فى المباريات لأنه مركز حساس ولا يحتمل التدوير ولابد من تثبيت الحارس الأفضل، وإكرامى كان الأجهز فنياً وبدنياً منذ بداية الموسم، وبالفعل يقدم مباريات رائعة ويساعد الفريق على تحقيق أهدافه، والشناوى يجتهد هو الآخر فى التدريبات فى انتظار الفرصة فى ظل توالى المباريات والمشاركة فى عدد كبير من البطولات ما يتطلب جاهزية جميع العناصر.