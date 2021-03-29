شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلى والزمالك فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، ومن بينها مواجهة الأهلى والزمالك، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن تحدد لجنة المسابقات موعد ربع النهائى بعد انتهاء الدور الأول والذى ينتهى 9 إبريل المقبل .

موعد ومكان المباراة

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة فى السادسة مساء اليوم، على صالة عبد الرحمن فوزى بنادى الزمالك بميت عقبة، حيث أقيمت مباراة الذهاب فى صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة .

المدير الفنى لكل فريق

يتولى أشرف توفيق تدريب فريق سلة الأهلى، والذى بدأ المهمة فى 2019 خلفا لطارق خيرى، وفى الموسم الجارى يصارع الفريق وتواجد بصعوبة فى المراكز الثمانية الأولى، وفى المقابل الإسبانى أجوستى بوش الذى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم .

ترتيب الفريقين فى جدول الدورى

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب فرق السلة، برصيد 18 نقطة بعدما فاز فى 8 مباريات ة خسر فى اثنتين، بينما يقع الأهلى فى المركز الخامس برصيد 15 نقطة بالفوز فى 5 مواجهات، والخسارة فى مثلها، وفيما يخص الصدارة فيتواجد فى القمة الاتحاد السكندرى، والمركز الثالث الجزيرة، وسبورتنج رابعا.

أبرز لاعبى الفريقين

يضم الزمالك كوكبة من النجوم مثل أنس أسامة، ومصطفى مكاوى الشهير بكيجو، ووالتر هودج المحترف الأمريكى، كريم الدهشان، ومصطفى مشعل، وفى الأهلى إبراهيم الجمال، وإيهاب أمين، بالإضافة إلى مودى الجارحى قائد الفريق، وإليكس يونج.