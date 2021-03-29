7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، الموافق 29 مارس 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، كارتيرون يتولى ملف عقوبات لاعبى الزمالك فى غياب مدير الكرة، وخماسى المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة فى الأهلي قبل مباراة المريخ السودانى.

كارتيرون يتولى ملف عقوبات لاعبى الزمالك فى غياب مدير الكرة

تولى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مسئولية توقيع العقوبات والجزاءات على أى لاعب بالفريق يخرج عن السياق أو النظام الذى فرضه الجهاز الفنى من أجل فرض حالة من الإلتزام والاتزان داخل صفوف أبناء ميت عقبة.

خماسى المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة فى الأهلي قبل مباراة المريخ السودانى

تواجد خماسي الأهلي المنضمون لمعسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، فى مقر القلعة الحمراء صباح اليوم الاثنين، لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق، استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء، لخوض مباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

على ماهر يبحث على حلول لأزمة دفاع المصرى قبل مواجهة الطلائع بالدورى

يبحث على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدي، عن حل لأزمة خط دفاع فريقه الذى يعانى من نقص حاد في صفوف الفريق، حيث قام المدير الفني بتجربة أكثر من لاعب في مركزى قلب الدفاع وقام بتصعيد أحد الناشئين لتجربته خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق حاليا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء السبت المقبل في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى.

أليو ديانج ينتظم فى مران الأهلي غدًا استعدادًا لمواجهة المريخ السودانى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول بالنادى سيصل فى الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون فى 2021.

سلبية المسحة الإضافية لـ محمد صلاح والننى وتريزيجيه ومصطفى محمد

خضع لاعبو منتخب مصر المحترفون "محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه ومصطفى محمد" لمسحة إضافية للكشف عّن فيروس كورونا، بخلاف المسحة الرسمية الخاصة بالكاف قبل مباراة جزر القمر الليلة وجاءت نتيجتها سلبية. وفضل الجهاز الطبي للمنتخب إجراء مسحة إضافية للمحترفين قبل ختام المعسكر والعودة لأنديتهم وجاءت المسحة سلبية.

الزمالك يعيد تشكيل الجهاز الإدارى بعد موقعة المولودية

تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، انتهاء الفريق الكروى الأول من مواجهة مولودية الجزار فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة بعدما رحل أحمد زاهر المدير الإدارى عن منصبه.

المقاولون يتسلح بالناشئين لاستعادة الروح في الفريق الأول

أعلن محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.