شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الزمالك ينتظمون غدًا فى التدريبات استعدادًا للمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية للفريق، غدا الثلاثاء، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي، حيث خاض الفراعنة مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وضم المنتخب الأول خماسي الزمالك، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو، في حين ضم المنتخب الأوليمبي الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.

كما ينضم للزمالك غدًا الثنائى التونسى فرجانى ساسى وسيف الدين الجزيرى، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج"، ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدًا قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا