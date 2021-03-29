شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الزمالك ينتظمون غدًا فى التدريبات استعدادًا للمولودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية للفريق، غدا الثلاثاء، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي، حيث خاض الفراعنة مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.
وضم المنتخب الأول خماسي الزمالك، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو، في حين ضم المنتخب الأوليمبي الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.
كما ينضم للزمالك غدًا الثنائى التونسى فرجانى ساسى وسيف الدين الجزيرى، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج"، ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدًا قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.
وتسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا
وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر الثلاثاء أو الأربعاء، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.