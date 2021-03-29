شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعقد جلسة مع رفعت وسلطان استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، جلسة خاصة مع الثنائى أحمد رفعت ومصطفى سلطان صانعى ألعاب الفريق من أجل مطالبتهم بمجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما يعدان العقل المفكر للفريق والعودة لسابق مستواهما، خاصة الأخير الذى فشل فى اعتماد أوراقه مع جماهير بورسعيد منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من زد إف سى مؤكدا أنه يعول عليهما كثيرا فى المباريات المقبلة.

كان أحمد رفعت نجح فى بداية الموسم فى لفت الأنظار بقوة بعدما أحرز 4 أهداف لفريقه، إلا أنه خرج من التشكيلة الأساسية فى بعض المباريات بداعى الإصابة، ثم جلس على الدكة بعدما اعتمد المدير الفنى على محمد عنتر فى منطقة وسط الملعب، الأمر الذى جعل لاعب الزمالك السابق يشارك على فترات فى الشوط الثانى .

وكان على ماهر المدير الفنى للفريق قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التى جمعت الفريق بنظيره فريق البنك الأهلى وهى المباراة التى أقيمت على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويجهز مجلس إدارة المصرى البورسعيدى جزءا من مستحقات اللاعبين المتأخرة لصرفها خلال الفترة المقبلة وقبل شهر رمضان المبارك حتى يستطيع اللاعبين قضاء التزاماتهم المادية، خاصة أن معظمهم متزوج ولديه التزامات كثيرة .

ويسعى مجلس المصرى لتحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق حتى يستطيع على ماهر المدير الفنى للفريق من العودة لسلسلة النتائج الإيجابية التى حققها النادى الساحلى فى بداية الموسم .

ويحتل المصرى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 جولة، فاز الفريق فى 5 وتعادل 8 وخسر 2 أحرز لاعبوه 19 هدفا ومنى مرماه بـ11 هدفا.