شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يستقبل وفد شركة ستادات القابضة لمناقشة تطوير الملاعب وافتتاح أندية CITY CLUB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه صباح اليوم، الاثنين، وفد شركة ستادات القابضة، ضم كلا من، سيف الوزيرى، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، محمد مرجان.

وناقش الوفد مع الوزير، خطة شركة ستادات القابضة، الطموحة والشاملة لتطوير البنية التحتية لجميع الاستادات والملاعب فى المحافظات، وتأهيلها لاستقبال الفعاليات الرسمية، من تنظيم البطولات فى اللعبات المختلفة، بجانب خدمة أبناء المحافظات، وهو ما يعد مشروعا قوميا كبيرا.

و تهدف تقديم خدمة مجتمعية متكاملة بالمحافظات رياضية و إجتماعية و ترفيهية و ثقافية، و من خلالها يتم إكتشاف أبطال فى مختلف اللعبات لتمثيل مصر فى المحافل الدولية، وحصد الميداليات فى الألعاب الأوليمبية، بجانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لإعداد أجيال تتمتع بالقدرات الصحية والبدنية.

وأطلع وفد شركة ستادات القابضة، على وزير الشباب والرياضة، خطة التطوير، وافتتاح عددا من أندية CITY CLUB قبل حلول شهر رمضان، وعقب عيد الفطر، فى عدد من المحافظات المختلفة، وفى اطار جدول زمني واضح، لكى تصبح هذه الأندية متنفسا جوهريا، لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لأبناء المحافظات المختلفة.

وأعرب وفد "ستادات" أن الشركة ملتزمة بتجديد وتطوير الاستادات الرئيسية فى المحافظات والمدن الكبرى، ليتسنى لفرق كرة القدم التى تلعب فى الدرجات المختلفة، ممارسة نشاطها الرسمى، فى اللعبة، دون عرقلة وبأريحية

وأكد وفد شركة ستادات القابضة، للدكتور أشرف صبحى، أن هناك خطة تتعلق بافتتاح فروع لأندية شعبية وجماهيرية فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، أسوة بافتتاح فرع النادى الأهلى بمحافظة الأقصر، مع تأهيل وتطوير مراكز الشباب، بما تليق لممارسة دورها الرياضى والترفيهي والاجتماعى والثقافى، ويلبى رغبات وطموح المصريين.