شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل المثلوثى وعبد السلام وفقرة خاصة للكرات العرضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عبد السلام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث تعرض اللاعب للإصابة بكدمة في القدم أثناء مشاركته فى مران الفريق أمس الأحد.
ووضع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه في صالة الجيمانيزيوم، للتعافي سريعًا من إصابته، والعودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.
كما واصل حمزة المثلوثي، تدريباته التأهيلية، وخضع لمجموعة من التدريبات في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بصورة جيدة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وقام أسامة نبيه المدرب العام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تولى الإشراف على مجموعة في حين تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الأولى المدافعين في حين ضمت المجموعة الثانية المهاجمين.
وحرص كارتيرون على تخصيص هذه الفقرة للتدريب على التمركز الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على الكرات العرضية سواء في المواقف الهجومية أو الدفاعية.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.