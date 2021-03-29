شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل المثلوثى وعبد السلام وفقرة خاصة للكرات العرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عبد السلام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث تعرض اللاعب للإصابة بكدمة في القدم أثناء مشاركته فى مران الفريق أمس الأحد.

ووضع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه في صالة الجيمانيزيوم، للتعافي سريعًا من إصابته، والعودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.

كما واصل حمزة المثلوثي، تدريباته التأهيلية، وخضع لمجموعة من التدريبات في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بصورة جيدة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.