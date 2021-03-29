شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يسعى لسجل خالى من الهزائم مع الفراعنة أمام جزر القمر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الفراعنة مباراته اليوم أمام جزر القمر، المقرر لها السادسة مساء الاثنين بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، وعلى الرغم من أن المنتخب الوطنى حصد تذكرة التأهل الرسمي للكان إلا أن فراعنة البدرى يرغبون فى انهاء التصفيات فى صدارة المجموعة السابعة.

وتولى حسام البدرى مسئولية تدريب الفراعنة فى 20 سبتمبر 2019، حيث كانت البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بنفس النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.

واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة، وأخيراً تعادل الفراعنة مع كينيا ليضمنوا التأهل للكان.

وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 7 مباريات، فاز الفراعنة فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 8 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

كما يسعى حسام البدرى لعودة الأداء الممتع لكتيبة الفراعنة بعد موجة الانتقادات الجماهيرية التي وجهت للفراعنة عن طريق إيجاد حلول للأزمات الفنية التى ظهرت على أداء الفراعنة فى مواجهة المنتخب الكينى.

وعلى رأس هذه الأزمات غياب الفاعلية الهجومية لخط هجوم المنتخب الوطنى، لاسيما فى ظل وجود النجم محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى والصاروخ مصطفى محمد المتألق مع جالطة سراى التركى، بجانب اختفاء تماسك خطوط الفراعنة الذى بدا واضحاً فى نيروبى.

كما يحاول جهاز البدرى إعادة التماسك الدفاعى لمنتخب مصر، بعدما نجح محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى فى إنقاذ شباكه تلقى أهداف.