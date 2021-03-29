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ساسى والجزيرى يعودان إلى القاهرة غدًا بعد المشاركة مع نسور قرطاج

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القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى فرجاني ساسي وسيف الدين الجزئري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج" في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

 

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدًا قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

 

ويخضع فريق الزمالك لمسحة طبية غدًا للكشف عن فيروس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.

 

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا

وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر الثلاثاء أو الأربعاء، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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