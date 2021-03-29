شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى والجزيرى يعودان إلى القاهرة غدًا بعد المشاركة مع نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى فرجاني ساسي وسيف الدين الجزئري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج" في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدًا قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.