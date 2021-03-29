شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى والجزيرى يعودان إلى القاهرة غدًا بعد المشاركة مع نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى فرجاني ساسي وسيف الدين الجزئري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج" في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدًا قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.
ويخضع فريق الزمالك لمسحة طبية غدًا للكشف عن فيروس كورونا تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.
وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر الثلاثاء أو الأربعاء، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.