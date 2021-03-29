شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤمن منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة أمام جزر القمر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المنتخب المصري، الشقيق العربي جزر القمر في ختام دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا فى السادسة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، وكان منتخب مصر تأهل رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2021 بتعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا خلال اللقاء الذي أقيم الخميس 25/3/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية، ونستعرض كواليس مواجهة الليلة فى السطور التالية..

س: ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة جزر القمر الليلة؟

ج: رغم أن منتخب مصر حسم تأهله بشكل رسمى لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 عقب تعادله مع المنتخب الكينى بهدف لكل فريق فى الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الافريقية، تسعى كتيبة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لتحقيق الفوز عندما تواجه منتخب جزر القمر الليلة باستاد القاهرة الدولى بالجولة الأخيرة للتصفيات بحثاً عن صدارة المجموعة السابعة.

س: كيف تحسم لائحة الكاف صدارة مجموعة مصر وجزر القمر؟

ج: تنص لائحة الاتحاد الأفريقى "كاف" بأنه فى حال تساوى المنتخبات فى النقاط يتم النظر للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف فى المواجهات المباشرة ثم الأهداف المسجلة فى المواجهات ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض فى المواجهات المباشرة.

س: ماموقف مصر وجزر القمر فى المجموعة؟

ج : يملك منتخب مصر وجزر القمر تسع نقاط لكل منهما ولكن المنتخب الوطنى يتصدر بفارق الأهداف إذ يملك +3، بينما تملك جزر القُمر +2.

س: كيف يؤمن منتخب مصر صدارة المجموعة من أنياب جزر القمر؟

ج: حتى تتحقق صدارة المجموعة بشكل نهائى ينبغى أن ينهى منتخب مصر مباراته مع جزر القمر فائزاً بأى نتيجة من الأهداف أو متعادلا شريطة التعادل السلبى لأن الخسارة أو التعادل الإيجابى يعنى تأهل جزر القمر متصدراً للمجموعة لتفوقها فى هذه الحالة بالمواجهات المباشرة بأفضلية الهدف خارج الأرض.

س: ماهى أخطر العناصر فى صفوف منتخب جزر القمر؟

ج: يعد المهاجم ألفاردو بن المحترف ضمن صفوف فريق النجم الأحمر الصربي أخطر لاعبى منتخب جزر القمر، بالإضافة إلى لاعب الوسط يوسف مشنجاما المحترف ضمن صفوف فريق جانجون الفرنسي والمهاجم فايز ماتوار المحترف ضمن صفوف فريق أجاكسيو الفرنسي.

س: ماهى غيابات الفراعنة أمام جزر القمر؟

ج: يخوض الفراعنة مباراة جزر القمر متأثرًا ببعض الغيابات بعدما غادر أحمد حجازي المعسكر من كينيا عائدًا للسعودية، وتعرض حمدي فتحي للإصابة، إضافة إلى استبعاد أيمن أشرف للسبب ذاته.

س:ماهو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جزر القمر؟

ج: ويعد التشكيل المتوقع للفراعنة في مباراة جزر القمر مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وعلى جبر ومحمد هانى وعبد الله جمعة في الدفاع، وعمرو السولية ومحمد الننى في الوسط وأمامهم محمد مجدى أفشة ومحمد صلاح وتريزيجيه، وفى الهجوم مصطفى محمد.