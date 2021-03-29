"التمديد قريبا".. تقارير: ليفربول يثق بالإبقاء على خدمات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم، الاثنين، إن ليفربول يدرس تمديد عقد المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط صلاح بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعدما أثار التكهنات حول مستقبله في آنفيلد وإعلانه رغبته في الانضمام لأحد قطبي إسبانيا "ريال مدريد أو برشلونة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن ليفربول يثق بإمكانية الحفاظ على خدمات البالغ من العمر 28 عاما.

وأضافت الصحيفة نقلا عن تقارير أوروبية أن ليفربول يدرس مناقشة تمديد عقد صلاح "قريبا"، لافتة إلى أن إدارة الريدز ليس لديها مشكلة.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 17/18 قادما من روما الايطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.