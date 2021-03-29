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"التمديد قريبا".. تقارير: ليفربول يثق بالإبقاء على خدمات صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم، الاثنين، إن يدرس تمديد عقد المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط صلاح بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعدما أثار التكهنات حول مستقبله في آنفيلد وإعلانه رغبته في الانضمام لأحد قطبي إسبانيا " أو ".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن ليفربول يثق بإمكانية الحفاظ على خدمات البالغ من العمر 28 عاما.

وأضافت الصحيفة نقلا عن تقارير أوروبية أن ليفربول يدرس مناقشة تمديد عقد صلاح "قريبا"، لافتة إلى أن إدارة الريدز ليس لديها مشكلة.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 17/18 قادما من روما الايطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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