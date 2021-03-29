مران الزمالك.. تعليمات خاصة لأوباما.. وموعد عودة ساسي والجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أدى لاعبو نادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الإثنين بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وفرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

وعقد الجهاز الفني لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم.

وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية والمهام الخاصة لكل مركز لتنفيذها خلال التدريبات.

وقام أسامة نبيه بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تولى الإشراف على مجموعة في حين تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية

وعقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع يوسف "أوباما" لاعب الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ومنح مدرب الزمالك بعض التعليمات الفنية للاعب.

ويعود الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزئري لاعبا الفريق، إلى القاهرة غدا الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين غدا قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

وواصل حمزة المثلوثي لاعب الفريق، تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بصورة جيدة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.