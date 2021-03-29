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وكيله: ألابا يفاضل بين 4 أندية.. بينهم ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ

كشف بيني زاهافي وكيل ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن اللاعب سيختار فريقه المقبل من بين أربعة أندية متاحة أمامه.

ويعد نادي الإسباني أبرز المرشحين لضم ألابا، لكن زاهافي قال في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" اليوم الاثنين، إن هناك ثلاثة أندية أخرى متاحة، وعلى اللاعب الاختيار.

وينتهي عقد النمساوي ألابا (28 عاما) مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يمكنه الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وقال زاهافي إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لحسم قرار اللاعب بشأن فريقه المقبل.

وتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي من بين الأندية الأخرى التي ترغب في ضم ألابا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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