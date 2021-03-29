تقارير: النني على رادار جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية اليوم الاثنين، إن نادي جالاتا سراي التركي أبدى اهتماما بضم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق للنني اللعب بين صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل العودة إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "sporx" التركية فإن ويليام دافيلا المدير الرياضي لنادي جالاتا سراي اقترح ضم البالغ من العمر 28 عاما إلى صفوف النادي الأصفر والأحمر.

وأكدت الصحيفة أن النني بدأ موسمه بشكل جيد بقميص أرسنال، لافتة إلى أن تواجد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار بين صفوف جالاتا سراي قد يسهل عودة لاعب وسط منتخب مصر إلى الدوري التركي.

كما أشارت إلى أن القرار النهائي سيتم بعد موافقة فاتح تيريم مدرب الفريق التركي وبناء عليه سيتم بدء المفاوضات مع أرسنال بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن النني انضم إلى صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 15/16 قادما من بازل السويسري، ويتبقى في عقده موسم واحد فقط مع الجانرز.