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سموحة يعلن.. إصابة عمر صلاح بكسر في اليد خلال تدريبات المنتخب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي سموحة إصابة حارس مرماه عمر صلاح بكسر في اليد خلال مشاركته بمعسكر المنتخب الأولمبي.

وكتب سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " عمر صلاح حارس الفريق والمنتخب الاوليمبي يصاب بكسر في اليد خلال مشاركته بمعسكر المنتخب الاوليمبي".

ويتواجد عمر صلاح ضمن قائمة المنتخب الأولمبي التي تخوض معكسرا خلال فترة التوقف الدولي الجارية تحضيرا للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تم تأجيلها من الصيف الماضي إلى الصيف المقبل بسبب .

يذكر أن عقد المنتخبات المتأهلة قد اكتمل بعد تأهل هندوراس والمكسيك لنهائي الدوري المجمعة لتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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