الامارات | كارتابيا مهدد بالاستبعاد من قائمة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتابيا مهدد بالاستبعاد من قائمة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا بات مهدداً بالاستبعاد من قائمة شباب الأهلي المشاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بداعي إصابته، وإمكانية غيابه عن المباريات الست التي سيخوضها الفريق الشهر المقبل في السعودية.

ويفكر الجهاز الفني في رفع اسم كارتابيا من قائمة شباب الأهلي التي كان قد أعلن عنها النادي في الأسبوع الماضي، وضمت أربعة لاعبين أجانب هما البرازيلي كارلوس إدواردو والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف واللاعب المقيد في فئة المقيمين، البرازيلي إيغور خيسوس، إلى جانب كارتابيا.

ويعود سبب إمكانية استبعاد اللاعب الأرجنتيني إلى تكرار إصابته لأكثر من مرة خلال الموسم الحالي، إذ شارك كارتابيا في 13 مباراة فقط من إجمالي 22 مباراة خاضها شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، بينما لعب خمس مباريات في كأس الخليج العربي.

ويعد فيدريكو كارتابيا من أبرز اللاعبين الأجانب في شباب الأهلي، إذ أحرز هدفين في الدوري وأسهم في إحراز أربعة أهداف من خلال تمريراته الحاسمة، بينما أحرز أربعة أهداف في كأس الخليج العربي، وفي حال استبعاد اللاعب الأرجنتيني سيصبح الأوزبكي أوديلغون هامروبيكوف مرشحاً لقيد اسمه في خانة الأجنبي الرابع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news