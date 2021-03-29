الامارات | صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة ويوفنتوس.. من المستفيد؟

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة ويوفنتوس.. من المستفيد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي دخل في مفاوضات مع برشلونة الإسباني لعقد صفقة تبادلية جديدة من العيار الثقيا تشمل النجمين الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي عثمان ديمبلي.

وتأتي الصفقة بعد مرور عام على صفقة الناديين التي حصل من خلالها برشلونة على لاعب اليوفي البوسني ميراليم بيانيتش مقابل البرازيلي آرثر ميلو.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف 2022 وهو العام نفسه الذي ينتهي فيه عقد ديمبلي مع البارسا مما يسهل من عملية التبادل.

يذكر أن علاقة إدارة الناديين قوية خصوصاً بعد تولي الإسباني خوان لابورتا رئاسة النادي الكاتالوني وسعيه لانتداب لاعبين جدد يرفع من خلالهم مستوى برشلونة للمنافسة على الألقاب الكبيرة من جديد.

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