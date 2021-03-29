شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وحازم إمام يتمسكان باللعب ويرفضان الدكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالمشاركة الأساسية في المباريات باعتبار أنه الأكثر مشاركة خلال الفترة الأخيرة من محمد أبوجبل حارس المرمى.

وكشفت مصادر داخل الجهاز الفني للزمالك أن جنش أحد العناصر التي انضمت للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال المعسكر الجاري في مبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وبالتالي يرى أحقيته في اللعب أساسيًا.

وفي نفس السياق طلب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك المشاركة أساسيًا خاصة في ظل تراجع مستوى حمزة المثلوثي وعدم قناعة كارتيرون به.

وأوضحت المصادر أن اللاعب حصل على موافقة مبدئية من أسامة نبيه المدرب العام.