شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبدي غضبه من فشل تمديد عقد ساسي .. ويوجه تحذيرًا لزيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك غضبه من فشل اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز من تمديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط فيما طالب اللجنة المؤقتة ضم لاعبين مميزين خلال الموسم المقبل حتى يتم تعويض رحيل اللاعب التونسي المحتمل.

وشدد المدير الفني على أن الفريق يجب أن يتم تدعيمه بصفقات مميزة في الموسم المقبل.

وعلى جانب آخر، حذر الفرنسي كارتيرون أحمد سيد زيزو من استمرار تراجع مستواه في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه لن يسمح بتهاون أي لاعب في المباريات المقبلة حتى ينافس الفريق الأبيض على البطولات في الموسم القادم.

وأكد المدير الفني، خلال جلسته مع اللاعب، على ضرورة الالتزام مع الفريق حتى يتم الاستعانة به في الموسم الجديد.