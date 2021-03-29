شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين عندما يواجه نظيره فريق الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الزمالك، ويسعى «رجال سلة الأهلي» وجهازه الفني لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وحرص أشرف توفيق المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي» على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد، من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد نجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الجولة الماضية، فيما كانت آخر مباراة للأهلي أمام الزمالك قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ١١٢- ١٠٦.