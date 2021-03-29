شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعاقب المهدى سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، على توقيع غرامة مالية ضخمة ضد الحارس المهدي سليمان بعد ظهوره تليفزيونيًا دون إذن النادي.

وشن المهدي هجومًا حادًا ضد إدارة ناديه في حوار تليفزيوني خلال الساعات الماضية، مما فجر استياء وغضب مسؤولي بيراميدز.

وقرر بيراميدز معاقبة اللاعب ماليًا بالخصم من راتبه الشهري بسبب مخالفته لائحة الفريق.

على صعيد متصل، يخضع عبدالله السعيد قائد الفريق، لاختبار طبي أخير لتحديد إمكانية خوضه لقاء الرجاء المغربي، الأحد المقبل، في الدار البيضاء بالجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.



ويغيب السعيد عن الملاعب لفترة تزيد على شهرين كاملين بسبب الإصابة بتمزق عضلي، وعاد اللاعب لخوض المران الجماعي في الأيام الماضية، لكن المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، قام بوضع برنامج بدني مكثف له.

وتتجه النية لسفر السعيد مع بعثة الفريق إلى المغرب، في حال اكتمال جاهزيته البدنية لخوض مواجهة الرجاء.