شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه نبيه يضع تدريبات خاصة لمهاجمي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع أسامه نبيه، المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تدريبات خاصة للمهاجمين من أجل حل أزمة العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة.

واجتمع نبيه مع الثلاثي سيف الجزيري ومروان حمدي ويوسف أوباما، لاعبي الفريق، من أجل التركيز على الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال الفرص السهلة التي تسنح لهم في مباريات الدوري الممتاز والمباريات الأفريقية.