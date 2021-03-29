شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشترط عدم ضم صفقات جديدة بدون موافقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك عدم التعاقد مع أي لاعب بدون الموافقة الكتابية حتى لايتكرر ما حدث في الصفقات الجديدة التي ضمها الفريق في يناير الماضي، سواء بضم سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي.

وعلى صعيد مختلف وضع المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني برنامج تأهيلي لأيمن حفني من أجل تجهيزه خلال الفترة المقبلة للاستعانة به في المباريات المقبلة في الدوري الممتاز.