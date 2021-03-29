شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المصري يكشف تطورات التجديد لأحمد جمعة وعمر عبدالواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن ناديه لم يحسم حتى الآن تجديد عقود أحمد جمعة، وعمر كمال عبدالواحد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي تعاقد المصري مع أحمد جمعة وعمر كمال عبدالواحد، في نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الخولي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لم نحسم حتى الآن ملف تجديد التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد وأحمد جمعة، حيث لم يتم التوصل الاتفاق مع الثنائي بشأن التجديد».

وأضاف: «هناك جلسة ستجمعنا مع الثنائي خلال الأسبوع الجاري، لحسم تجديد التعاقد معهما وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي».

وأشار: «سيتم تعديل عقود بعض لاعبي الفريق في الفترة المقبلة، ولكن بعد الانتهاء من ملف التجديد».