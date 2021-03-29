شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» يطلب 10 ملايين جنيه لتجديد تعاقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك زيادة عقده إلى 10 ملايين جنيه في الموسم بدلا من 6 ملايين كما هو مقرر له في عقده بعد تألقه مع الفريق الأبيض وانضمامه للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت مصادر مقربة من اللاعب، لـ«المصري اليوم»، أن اللاعب تمسك بتعديل عقده خلال المرحلة المقبلة باعتباره لاعبا أساسيا وصار أحد أهم العناصر المؤثرة بالفريق، وشدد الونش على أنه لم يقصر مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء، ومن ثم فلا يجوز أن يستمر ضمن الفئة الثانية بالفريق التي تتراوح بين 4 و6 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وأوضحت المصادر أن اللاعب حصل على وعد من مسؤولي اللجنة المؤقتة بتعديل عقده خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تمديد عقود اللاعبين في المرحلة المقبلة.