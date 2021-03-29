اخبار الرياضه

بسيوني: حسام البدري ظلم أوباما ومهند..وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع سمير

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني: حسام البدري ظلم أوباما ومهند..وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عبد الحميد بسيونى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، ظلم بعض اللاعبين بعدما تم استبعادهم من قائمة المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر.

وقال عبد الحميد بسيوني، في تصريحات إذاعية : «حسام البدري، ظلم بعض اللاعبين باستبعادهم من قائمة المنتخب في المعسكر الأخير، على رأسهم يوسف أوباما، صانع ألعاب نادي الزمالك ومهند لاشين، لاعب خط وسط نادي الزمالك، هما الأفضل في مصر في مراكزهما».

وأضاف :«مهند لاشين، أفضل ديفندر فى مصر مستواه ثابت منذ عاميين ويستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني».

وعن مفاوضات الأهلي مع أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، قال عبد الحميد بسيوني: ؤلاتوجد اي مفاوضات رسمية من جانب القلعة الحمراء مع اللاعب، وكل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «أحمد سمير مرتبط بعقد مع طلائع الجيش، لمدة موسمين، وطالبنا كل اللاعبين بالتركيز مع الفريق لتحسين وضعه بجدول الدورى».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا