شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني: حسام البدري ظلم أوباما ومهند..وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عبد الحميد بسيونى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، ظلم بعض اللاعبين بعدما تم استبعادهم من قائمة المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر.

وقال عبد الحميد بسيوني، في تصريحات إذاعية : «حسام البدري، ظلم بعض اللاعبين باستبعادهم من قائمة المنتخب في المعسكر الأخير، على رأسهم يوسف أوباما، صانع ألعاب نادي الزمالك ومهند لاشين، لاعب خط وسط نادي الزمالك، هما الأفضل في مصر في مراكزهما».

وأضاف :«مهند لاشين، أفضل ديفندر فى مصر مستواه ثابت منذ عاميين ويستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني».

وعن مفاوضات الأهلي مع أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، قال عبد الحميد بسيوني: ؤلاتوجد اي مفاوضات رسمية من جانب القلعة الحمراء مع اللاعب، وكل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «أحمد سمير مرتبط بعقد مع طلائع الجيش، لمدة موسمين، وطالبنا كل اللاعبين بالتركيز مع الفريق لتحسين وضعه بجدول الدورى».