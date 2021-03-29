شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تركية.. جالاتا سراي يحاول إقناع النني للانتقال إليه بمساعدة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير تركية إن نادي جالاتا سراي التركي يسعى للتعاقد مع محمد النني لاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب له تجربة سابقة في الدوري التركي مع بيشكتاش.

وأكدت صحيفة « sporx» أن ويليام دافيلا المدير الرياضي لنادي جالاتا سراي اقترح ضم البالغ من العمر 28 عاما إلى صفوف النادي الأصفر والأحمر، ليزامل المصري الآخر مصطفى محمد والذي قد يسهل حضور النني إلى تركيا.

وأكدت الصحيفة أن النني بدأ موسمه بشكل جيد بقميص أرسنال، لافتة إلى أن تواجد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار بين صفوف جالاتا سراي قد يسهل عودة لاعب وسط منتخب مصر إلى الدوري التركي.

كما أشارت إلى أن القرار النهائي سيتم بعد موافقة فاتح تيريم مدرب الفريق التركي وبناء عليه سيتم بدء المفاوضات مع أرسنال بشكل رسمي.

يذكر أن النني كان قد انضم إلى صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 15/16 قادما من بازل السويسري، ويتبقى في عقده موسم واحد فقط مع الجانرز.