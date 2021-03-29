«عدم المشاركة بإفريقيا.. اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي».. 6 قرارات لمجلس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:



1- التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، لإعطاء فرصة أكبر لعملية التقييم.

2- تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات.

3- التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح، وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء.

4- الموافقة على إقامة ثلاث حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع.

5- اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي.

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات»

6- كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الأحد، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل، حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للمريخ السوداني

وعلى جانب أخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المريخ السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم 3 أبريل المقبل، بالسودان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية صباح اليوم الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت، في ظل رغبة المدير الفني بيتسو موسيماني، لإراحة اللاعبين خلال الفترة الجارية، مستغلا فترة التوقف الدولي، في ظل ضغط المباريات طوال الفترة الماضية،