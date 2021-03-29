«عدم المشاركة بإفريقيا.. اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي».. 6 قرارات لمجلس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة.
وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:
1- التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، لإعطاء فرصة أكبر لعملية التقييم.
2- تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات.
3- التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح، وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء.
4- الموافقة على إقامة ثلاث حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع.
5- اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي.
الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات»
6- كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الأحد، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل، حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للمريخ السوداني
وعلى جانب أخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المريخ السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم 3 أبريل المقبل، بالسودان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية صباح اليوم الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت، في ظل رغبة المدير الفني بيتسو موسيماني، لإراحة اللاعبين خلال الفترة الجارية، مستغلا فترة التوقف الدولي، في ظل ضغط المباريات طوال الفترة الماضية،