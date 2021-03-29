تفاصيل أزمة جديدة بين الزمالك وساسي.. واللاعب يهدد

الشارقة - اميمة ياسر - أزمة جديدة نشبت خلال الساعات الماضية بين اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، والتونسي فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق، بسبب تجديد تعاقده مع الأبيض لمواسم جديدة.

تتمثل الأزمة في أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، اشترط أن يتم إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي، والتي تقدر بنحو 658 ألف يورو قبل التجديد، أي ما يعادل 13 مليون جنيه مصري، وهو الأمر الذي وضع إدارة النادي في أزمة لعدم وجود هذا المبلغ. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكشف مصدر داخل النادي، أن فرجانى ساسي طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة بشكل كامل، رافضا التنازل عن أي مبلغ، بجانب الحصول على مقدم التعاقد الجديد كاملا في حالة التوصل لاتفاق، وهو ما ترفضه إدارة القلعة البيضاء حتى الأن.



وأشار المصدرإلى أن اللاعب حتى الأن يرفض شكوى الزمالك، وينتظر إنهاء أزمة مستحقاته المتاخرة بشكل ودي، ولكنه طالب وكيله بتأمين موقفه في الفيفا، بشأن عدم حصوله على مستحقاته بانتظام، تحسبا لشكوى الأبيض في أي وقت.

كواليس جلسة إدارة الزمالك مع وكيل ساسي

يذكر أن اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة التي تتولى إدارة نادي الزمالك، ومعه طارق حشيش المدير المالي للنادي، اجتمعوا مع مهند عون وكيل اللاعب التونسي، وقتما كان الفريق يواجه الترجي في تونس، في دوري الأبطال والتي خسرها الأبيض، وتحدثا على تجديد عقد اللاعب.

وطلب وكيل ساسي الحصول على 2 ونصف مليون دولار من أجل التجديد، وهو ما رفضه الزمالك بشدة، وعرض مبلغ مليون و400 ألف يورو في الموسم من أجل التوقيع، ولكن خلال الساعات الماضية تواصل مهند عون مع الأبيض وحدد مبلغ 2 مليون يورو في الموسم، وهو ما يعني 36 مليون جنيه مصري، كشرط أخير من أجل التجديد.

والفريق يستعد لمواجهة بطل الجزائر

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وإعتمدت اللجنة في اجتماعها الأخير، قرار سفر بعثة الفريق للجزائر على متن طائرة خاصة، بعد التوقيع مع إحدى الشركات الخاصة.

وقررت اللجنة في وقت سابق توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر، لتوفير سبل الراحة للفريق قبل المواجهة الهامة في مشواره الإفريقي.