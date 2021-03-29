شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُطبق لائحة خرق الحظر الإعلامى على المهدى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى بيراميدز تغريم المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعدما خرق اللاعب الحظر الإعلامى المفروض على جميع لاعبى الفريق، وظهر فى أحد البرامج الرياضية أمس، الأحد، وأدلى بالعديد من التصريحات.

وكشف مصدر مسئول فى بيراميدز، أنه من المقرر تطبيق اللائحة الداخلية للفريق على خرق المهدى سليمان الحظر الإعلامى، لاسيما أن لائحة بيراميدز تنص على خصم ما يقرب من 15% من راتب اللاعب الشهرى فى حال إدلائه بأى تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفنى للفريق.

وابتعد المهدى سليمان عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم الجارى، وبعدما تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، كما أوقعت الإدارة عقوبة الإيقاف على المهدي وعبد الله بكرى مدافع الفريق بسبب قيام الثنائى بالحديث بتلميحات عن الإدارة بطريقة غير لائقة على السوشيال ميديا.

وأكد المهدي سليمان، فى تصريحاته التى أدلى بها أمس، أن هناك تربصا به في ناديه، ولم يشتك مطلقا من قبل ولا حاليا، ودائما ما يحترم وجهة نظر المدير الفني.

وقال حارس مرمى بيراميدز، لو العملاق الألمانى نوير جاء بيراميدز هذا الموسم لن يلعب، ولم تكن لدي أدنى مشكلة في عدم المشاركة، لكن يجب ألا يتحدثوا عنى بأسلوب غير لائق لكي أكون المخطأ أمام الناس".

وأضاف المهدي: "تحملت مسئولية أن الناس تهاجم بيراميدز بسبب ابتعادي عن المشاركة، رغم أنني كنت أتدرب بشكل يومي وأصل أول لاعب في التدريبات، وأعمل بشكل يومي حتى عندما تعرضت للإصابة لم أتأخر على النادي، وبأشارك رغم الإصابة، لكن هناك تربصا بالمهدي سليمان".

وكشف سليمان أن استبعاده من المشاركة ليس فنيا، مشيرا إلى أن هناك أزمات كثيرة حدثت في النادي ليس له دخل بها، لكنه أُجبر عليها، مواصلا: "هناك صفقة تم الاتفاق عليها ليبتعد عن التشكيل ويتدرب منفردا، مشددا على أن الجميع يعلم أطراف هذه الصفقة".

ولفت حارس بيراميدز إلى أنه منذ بداية الموسم تعرض للظلم بعد موسم مميز جدا، وكان يظهر بشكل قوي خلاله، بدليل وضعه في التشكيل المثالي لبطولة الكونفيدرالية، كما أنه لم يفتعل أي مشاكل على مدار 3 سنوات قضاها في بيراميدز.

وأوضح سليمان أن التويتة التي نشرها منذ فترة ليست لها علاقة بالنادي، مؤكدا أنه لم يخطئ في أي شخص طوال عمره، ويشعر بالظلم مما يحدث له في بيراميدز.

وأشار إلى أنه جلب عرضا من الإسماعيلي والبنك الأهلي يوم 25 ديسمبر الماضي، وتم إنهاء الاتفاقات المالية، حيث يتقاضى مليوني ونصف جنيه مقابل إعارته 6 شهور قبل أن يبلغه بيراميدز بعدم رحيله يوم 31 يناير الماضي.

وختم الهاني سليمان حديثه بأنه شارك في آخر معسكر لمنتخب مصر، ولعب 36 لقاء الموسم الماضي، وكان معه أحمد الشناوي ويلعب على حسابه، وهذا أمر ليس بالقليل، ويؤكد أنه كان يبذل كل جهده ويؤدي المطلوب بشكل سليم.