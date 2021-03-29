شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو المقاولون يهزمون البطل الأوليمبى بثلاثية تحت أنظار النحاس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على متابعة ودية لاعبي الناشئين بالنادى مع البطل الأوليمبي، والتي أقيمت اليوم بالملعب الفرعى للذئاب بالجبل الأخضر.

وخاض قطاع الناشئين بنادي المقاولون ، اللقاء بمجموعة من اللاعبين من فرق النادي من مواليد 99 حتي 2004 ، ونجحوا في الفوز على البطل الأوليمبي بثلاثية، وأدار اللقاء جهاز مكون من مدربي قطاع الناشئين بالنادي، وهم محمد عبدالعزيز زيزو وعبدالعزيز مصطفي ومحمود العارف وحمادة يوسف وأيمن هريدي مدرب حراس المرمي وتامر عادل أخصائي علاج طبيعي وسعيد صابر مدير الفريق ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين.

وأشاد المهندس محمد عادل فتحي، بمستوى لاعبي الناشئين بالذئاب، كما أشاد بجهاز قطاع الناشئين بقيادة محمد رضوان بعد الأداء المميز للاعبين خلال المباراة الودية.



المقاولون



عادل ورضوان



عماد النحاس



لاعبي المقاولون



محمد عادل

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جهته، أثنى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثى الفريق "حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود"، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.