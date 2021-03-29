شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك.. وتعليمات خاصة من عبد المقصود لأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم، الاثنين، بمجمع الصالات، وقام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وفرناندو مدرب الأحمال بالإشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للوصول لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة، لاسيما أن كارتيرون سبق وأكد أن لاعبى الزمالك يعانون من هبوط فى معدل اللياقة ما يؤثر بالسلب على المستوى.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص باتريس كارتيرون على شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تطبيقها فى التدريبات اليوم، مشددًا على ضرورة التركيز فى التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

من جهته عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة سريعة مع يوسف "أوباما" لاعب الفريق على هامش المران الجماعي، ومنح مدرب الزمالك بعض التعليمات الفنية للاعب، حتى يقوم بتنفيذها خلال المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر السبت المقبل فى العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.