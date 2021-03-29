شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لاعبى الأهلى والزمالك فى قمة السلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السادسة مساء، يلتقى فريق كرة سلة الأهلى رجال مع نظيره الزمالك فى منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن والتى تنتهى منافساته يوم 9 أبريل المقبل .

تقام المباراة على صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، حيث أقيمت مباراة الذهاب بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة، وتذاع مباراة اليوم على قناة أون تايم سبورتس .

ويعول أشرف توفيق المديرالفنى لفريق سلة الاهلى على عدد من نجومه، مثل إبراهيم الجمال، وإيهاب أمين، بالإضافة إلى مودى الجارحى قائد الفريق، بخلاف المحترف الأمريكى بالفريق إليكس يونج، والذى يٌعد من افضل محترفى اللعبة فى مصر بشهادة صائد البطولات أحمد مرعى مدرب فريق الاتحاد السكندرى، كل هذا بجانب عمرو الجندى وعمر طارق .، وغيرهم من اللاعبين الواعدين بالفريق .

وفى المقابل، يعتمد المدير الفنى الإسبانى لفريق سلة الزمالك على أكثر من لاعب متألق فى الفريق، مثل أنس أسامة الذى يٌعد هدفا لأكثر من نادى فى دورى السلة، وكذلك مصطفى مكاوى الشهير بكيجو، ووالتر هودج المحترف الأمريكى، كريم الدهشان، و مصطفى مشعل .

تقام مباريات دورى السلة بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد اللعبة .