شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ كهربا: "مشكلتك فى أول 5 دقائق من رد الفعل.. واللى جاى مش قد اللى راح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة لمحمود كهربا لاعب الأهلى بعد أزمته الأخيرة فى القلعة الحمراء، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مشكلة كهربا أنه لما بيتعصب بيطلع عن شعوره ويرجع بعدها عادى يعتذر، عمل كده فى الأهلى وقبلها فى الزمالك، لأنه باختصار لما بيتعصب مش بيشوف قدامه".

وأضاف حازم إمام، "كهربا محتاج يظبط رد فعله فى أول خمس دقائق بعد المشكلة، لازم يشوف حل لأن الغلطة الأولى غير الثانية والثالثة، وفى لاعبين كتير ضيعوا نفسهم بسبب دماغهم، واللى جاى مش قد اللى راح ياكهربا فلازم تظبط رد فعلك وتتعلم من أخطائك".

وعن مباراة منتخب مصر مع جزر القمر قال الثعلب الصغير، "فى رأيى مباراة لتبييض الوجه، لازم نكسب ونعمل مباراة حلوة وإحنا المصريين دماغنا صعبة فى الكورة، دايما عايزين المنتخب زى برشلونة، روحنا كأس العالم قالك الأداء وحش كوبر لازم يمشى، صعدنا كأس أمم قالك الاداء وحش لازم نلعب كويس ونكسب، بس الناس بتنسى بسرعة ولو كسبنا انهارده والدورى رجع كل شىء هيتنسى".

ويضع الجهاز الفنى لفريق الأهلى محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر تحت التقييم حتى نهاية الموسم لمراقبة سلوكيات اللاعب، وتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق حال التزم بالمبادئ التى يسير عليها النادى فى احترام قرارات الجهاز الفنى وتقاليد النادى أو الرحيل حال خروجه عن النص وتكرار افتعاله للمشاكل داخل صفوف الأهلي، كما حدث منه فى أكثر من مناسبة.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلي فى متابعة سلوكيات محمود كهربا لحسم مصير اللاعب سواء بعرضه للبيع وتسويقه فى الانتقالات الصيفية القادمة حال إقدامه على أى سلوك خارج أو افتعال مشكلة كما حدث من قبل، أو استمراره فى النادى وإلغاء فكرة تسويقه فى الصيف حال التزام اللاعب بمبادئ ناديه، وابتعد عن افتعال المشاكل.

وتسببت محمود كهربا فى أكثر من مشكلة منذ قدومه للأهلى، بداية من الاشتباك مع لاعبى الزمالك بعد مباراة السوبر المحلى بالموسم الماضى ومرورا بالدخول فى مشادة عنيفة مع محمد الشناوى قائد الفريق، ووصولا إلى رفض مصافحة بيتسو موسيمانى عقب مباراة فريقه ضد طلائع الجيش وتعامله مع مدربه بطريقة غير لائقة.