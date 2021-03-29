شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: شركة الكرة ستساهم فى حل الأزمات المالية بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن شركة الكرة التى يؤسسها النادى ستساهم فى حل جزء كبير من أزمات النادى المادية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللجنة تسلمت الإدارة ونادى الزمالك مكبل بالديون.

وشدد رئيس اللجنة على أن الزمالك يحتاج حوالى 500 مليون جنيه لسداد كافة التزاماته، وأن المستحقات المتأخرة لفريق الكرة تصل قيمتها إلى 89 مليون جنيها.

وأضاف المستشار عماد عبد العزيز، فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أن شركة الكرة ستساهم بشكل كبير فى حل جزء من مديونيات نادى الزمالك فى المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن اللجنة الحالية تبذل قصارى جهدها من أجل حل تلك الأزمات سريعًا، وهناك 27 لعبة بخلاف كرة القدم تحتاج للصرف عليها، وصرفنا 154 مليون جنيه ومطلوب شهريا 70 مليون جنيه، وتسديد الاشتراكات والعضويات فى شهر يونيو المقبل تزيد من موارد النادى".

وتطرق رئيس لجنة الزمالك للحديث عن رحيل أحد حراس المرمى بنهاية الموسم الجارى، حيث يضم الزمالك ثلاثة حراس على أعلى مستوى وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، وقال رئيس الزمالك، "قرار رحيل أى حارس مرمى عن الفريق فى الفترة المقبلة يخص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وأسامه نبيه المدرب العام".