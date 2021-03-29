شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى السودان بطائرة خاصة لمواجهة المريخ بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى السودان عصر بعد غد، الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ ببطولة أفريقيا. ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش فى العاشرة صباحاً ثم يتدرب الفريق الأربعاء قبل التحرك إلى مطار القاهرة للسفر إلى السودان.

ويترأس بعثة الأهلي خالد الدرندلي أمين صندوق النادى، وتطير البعثة عصر الأربعاء لخوض المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، تواجد خماسي الأهلي المنضمون لمعسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، فى مقر القلعة الحمراء صباح اليوم الاثنين، لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق قبل رحلة السودان. وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من الأهلي كلا من؛ مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان.

ويحتاج الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار للمنافسة على صدارة المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلى في المركز لاثاني برصيد 7 نقاط ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي المركز الراعب المريخ السودانى برصيد نقطة وحيدة .