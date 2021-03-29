شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب مصطفى فتحى بتحديد موقفه قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو سموحة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بسرعة تحديد موقفه، سواء بالبقاء مع الفريق أو العودة من جديد لناديه السابق الزمالك، بعد تألقه مع الفريق الأزرق وإحرازه خمسة أهداف مؤثرة منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما أدى لانضمامه للمنتخب الوطنى خلال مباراتيه أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكان مسئولو سموحه تعاقدوا مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر قادما من الزمالك، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات، إلا أن اللاعب عاد لمستواه سريعا وأثبت أنه صفقة من العيار الثقيل ما جعل مسئولى الزمالك يؤكدون أنه سيعود فورا عقب انتهاء إعارته، إلا أن اللاعب يرفض العودة فى الوقت الحالى نظرا لعلمه بوجود أكثر من لاعب فى مركزه وهو ما سيصعب من مشاركته من جديد.

وطلب اللاعب وقتا كافيا لتحديد موقفه خاصة أن الدورى مازال طويلا وأنه سيعقد جلسة مع مسئولى فريقه السابق لتحديد موقفه وفى حال اتخاذ قرار باستكمال مشواره الكروى خارج الفريق الأبيض فسيكون الفريق السكندرى خياره الأول.