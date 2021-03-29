شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب مصطفى فتحى بتحديد موقفه قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو سموحة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بسرعة تحديد موقفه، سواء بالبقاء مع الفريق أو العودة من جديد لناديه السابق الزمالك، بعد تألقه مع الفريق الأزرق وإحرازه خمسة أهداف مؤثرة منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما أدى لانضمامه للمنتخب الوطنى خلال مباراتيه أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وطلب اللاعب وقتا كافيا لتحديد موقفه خاصة أن الدورى مازال طويلا وأنه سيعقد جلسة مع مسئولى فريقه السابق لتحديد موقفه وفى حال اتخاذ قرار باستكمال مشواره الكروى خارج الفريق الأبيض فسيكون الفريق السكندرى خياره الأول.
من ناحية أخرى، أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الموافقة على إعارة اللاعب الليبى محمد الترهونى لاعب سموحة إلى أهلى طرابلس 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار عقب العودة إلى احمد سامى المدير الفنى للفريق والذى أبدى الموافقة على الإعارة.
وكان أهلى طرابلس قد تقدم بطلب لإعارة مهاجم سموحة حسام حسن نجم المنتخب المصرى لنفس المدة مقابل مليون دولار إلا أن عامر يدرس الأمر ولم يعط الموافقة.
وأعلن نادي سموحة الصيف قبل الماضي عن انضمام اللاعب محمد الترهوني ظهير فريق أهلي طرابلس الليبي، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الأخيرة.