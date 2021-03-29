شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مى على لاعبة يد سبورتنج: بحب سعاد حسنى ونفسى أكون رسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مى على عبد المنعم" لاعبة اليد بنادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



مى على

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرياضة، مش بعمل حاجة غير الرياضة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة البشاميل بعملها بطريقة لذيذة وسهلة.



اللاعبة مع الاسرة

من نجمك المفضل؟

نيكولاس لاندين

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى كل أغانيه حلوة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كنت أتمنى أبقى رسامة، لأنى بحب الرسم جدا.



لاعبة سبورتنج

بحاول اتكلم بأدب إنه أنا زى مامته أو أخته وأنه ميصحش لو لقيت إن شكله ممكن يتقبل الكلام ويتكسف غير كده مبديش اهتمام.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

السندريلا سعاد حسنى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.



اللاعبة مع خطيبها

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

انا خطيبى لاعب يد سابق، وطبيب أسنان، وداعم ليا فى الرياضة وفى أى حاجة أنا بعملها.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

مستحيل يطلب مني طلب زي ده هو مقدر جداً حياتي الرياضية و داعم ليا جداً و لو حصل و سبت الرياضة هيكون قراري.